Трамп ведет переговоры с Украиной и РФ: подробности

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ведет переговоры с Украиной, Россией и другими сторонами. Выступая перед журналистами поздним вечером 2 февраля, он отметил, что обсуждения продолжаются и запланированы новые встречи и разговоры.

По словам Трампа, переговоры проходят конструктивно. Об этом передает RFE/RL.

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Ранее в тот же день специальный представитель Трампа по Украине и России Кит Келлог подчеркнул, что для достижения мирного урегулирования обе стороны должны пойти на уступки. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уже продемонстрировал готовность к смягчению своей позиции по территориальным вопросам, и то же придется сделать Владимиру Путину.

Келлог также подчеркнул, что дискуссии будут продолжены и, вероятно, активизируются в ближайшее время, что, по его словам, должно быть выгодно всем участникам переговорного процесса.

Напомним, Трамп заявил, что Путин войной в Украине разрушает Россию.

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