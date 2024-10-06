Тревогу объявляли трижды за ночь: ПВО сбила все Шахеды, атаковавшие Киев

В ночь на воскресенье, 6 октября, российские войска совершили атаку на Киев и его окрестности с помощью беспилотников. Все вражеские дроны были успешно уничтожены силами ПВО, о чем сообщила Киевская городская военная администрация.

Российские беспилотники атаковали несколькими "волнами" с разных направлений, сообщили в КГВА. Воздушную тревогу в столице объявляли трижды, и в целом она длилась более пяти часов.

По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Напомним, ночью 3 октября оккупанты атаковали Харьков КАБами, в результате чего была повреждена многоэтажка. Известно о 10 пострадавших, среди них – 3-летний ребенок. Также той же ночью враг атаковал Киев ударными беспилотниками, в воздушном пространстве вокруг и над Киевом ПВО обезвредила около полутора десятков дронов.

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