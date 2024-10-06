Тривогу оголошували тричі за ніч: ППО збила усі Шахеди, що атакували Київ

У ніч на неділю, 6 жовтня, російські війська здійснили атаку на Київ і його околиці за допомогою безпілотників. Всі ворожі дрони були успішно знищені силами ППО, про що повідомила Київська міська військова адміністрація.

Російські безпілотники атакували кількома "хвилями" з різних напрямків, повідомили в КМВА. Повітряну тривогу в столиці оголошували тричі, і загалом вона тривала понад п'ять годин.

За попередніми даними, постраждалих та пошкоджень немає.

Нагадаємо, вночі 3 жовтня окупанти атакували Харків КАБами, внаслідок чого була пошкоджена багатоповерхівка. Відомо про 10 постраждалих, серед них – 3-річна дитина. Також тієї ж ночі ворог атакував Київ ударними безпілотниками, у повітряному просторі навколо та над Києвом ППО знешкодила близько півтора десятка дронів.

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