'Три часа адского боя': пограничники отбили штурм оккупантов в Бахмуте (видео)

Украинские пограничники продолжают героически держать оборону Бахмута в Донецкой области. В частности, шесть пограничников Луганского отряда в течение трех часов сдерживали наступление оккупантов.

Защитникам Украины удалось удержать позиции и отразить атаки врага. Об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы.

"Бахмут. Три часа адского боя с превосходящими силами врага. Шесть пограничников Луганского отряда в течение трех часов удерживали позиции и отбивали атаки противника", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что из-за опасности полного окружения пограничников на помощь была направлена группа огневой поддержки.

Видео дня

"Благодаря умелому использованию гранатометов и стрелкового оружия наступление оккупантов отбили, а раненых эвакуировали в безопасную зону", – добавили в ведомстве.

На видео можно увидеть, как пограничники отбивают вражескую атаку из разного оружия. Точное время и место боя не сообщаются из соображений безопасности.

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