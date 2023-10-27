Три действенных совета помогут не плакать во время нарезки лука

Лук является одним из ингредиентов, который добавляется во многие блюда. Однако во время нарезки люди нередко начинают плакать.

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Причина, по которой люди плачут, заключается в эволюционном защитном механизме, который призван защитить растение от повреждений. Однако существуют способы сделать процесс нарезки менее слезливым, сообщает Express.co.uk.

Когда лук разрезают, из поврежденных клеток высвобождаются ферменты, называемые алиназами, и со временем выделяется газ, двигающийся по воздуху и раздражающий оболочку глаз.

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Нарежьте лук под вытяжкой

Поток воздуха может иметь огромное значение. Измельчение лука в хорошо проветриваемом месте означает, что меньше газа будет попадать в глаза.

Попытайтесь работать под вытяжкой, но убедитесь, что воздух дует вниз, а не всасывает вверх. Вы также можете попытаться открыть окно и позволить ветру разбавить газ.

Используйте острый нож

Использование острого ножа меньше повреждает мякоть лука, поэтому уменьшается количество выделяемого газа. С другой стороны, тупой нож может усложнить нарезку лука и увеличить время, которое вы проводите по нарезке.

Охладите лук

Поместите лук в холодильник за несколько часов до нарезки. Химические реакции замедляются при низких температурах, поэтому холодный лук должен выделять меньшее количество газа при нарезании.

Напомним, что котлеты получатся невероятно вкусными и нежными, если добавить в фарш секретные ингредиенты. Об этих продуктах знают далеко не все кулинары.

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