Три совета, как сделать куриное мясо более мягким

Для размягчения курицы можно использовать множество способов. Выбор самой курицы имеет решающее значение еще и потому, что чем свежее мясо, тем менее жесткое.

Кроме того, следует избегать длительного приготовления, иначе волокна мяса затвердеют. Также прибегнуть и к другим лайфхакам, пишет Sante.

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Пищевая сода

Чтобы получить тающий во рту кусок курицы, достаньте пищевую соду из шкафа. Этот ингредиент с множеством свойств идеально подходит для смягчения куриного мяса.

К примеру, если вы хотите приготовить 250 г курицы, смешайте мясо в миске с 3-4 чайными ложками пищевой соды. Натрите поверхность мяса порошком и оставьте мариноваться на 20 минут или более в холодильнике. Промойте чистой водой, чтобы удалить остатки продукта, и высушите бумажным полотенцем.

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Пищевая сода нейтрализует кислоту и увеличивает pH на поверхности мяса. Этот процесс сделает волокна более нежными и влажными.

Используйте молоток

Чтобы сделать курицу нежной, вы можете выполнить несколько простых и легких шагов, прежде чем ставить ее в духовку. Один из самых распространенных – массировать мясо, предварительно погрузив руки в оливковое масло. Для получения удовлетворительного результата можно завершить это действие отбивным молотком.

Сделайте маринад

Маринадный метод наиболее распространен, а принцип достаточно прост. Просто замочите мясо в жидком маринаде и оставьте на несколько часов. Помимо невероятного аромата, вы также получите мягкое мясо.

Для улучшения вкуса блюд можно использовать несколько ингредиентов, таких как лайм, соевый соус или имбирь. Йогурт или сметана – важный ингредиент, смягчающий курицу и делающий ее менее сухой.

Напомним, что котлеты получатся невероятно вкусными и нежными, если добавить в фарш секретные ингредиенты. Об этих продуктах знают далеко не все кулинары.

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