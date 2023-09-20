Три поради, як зробити куряче м'ясо м'якшим

Для розм'якшення курки можна використовувати багато способів. Вибір самої курки має вирішальне значення ще й тому, що чим свіже м'ясо, тим менш жорстке.

Крім того, варто уникати тривалого приготування, інакше волокна м'яса затвердіють. Також вдатися й до інших лайфхаків, пише Sante.

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Харчова сода

Щоб отримати шматок курки, який тане в роті, дістаньте харчову соду з шафи. Цей інгредієнт із безліччю властивостей ідеально підходить для пом'якшення курячого м'яса.

Наприклад, якщо ви хочете приготувати 250 г курки, змішайте м'ясо в мисці з 3-4 чайними ложками харчової соди. Натріть поверхню м'яса порошком і залиште маринуватись приблизно на 20 хвилин або більше в холодильнику. Промийте чистою водою, щоб видалити залишки продукту, і висушіть паперовим рушником.

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Харчова сода нейтралізує кислоту та підвищує pH на поверхні м'яса. Цей процес зробить волокна ніжнішими та вологішими.

Використовуйте молоток

Щоб зробити курку ніжною, ви можете виконати кілька простих та легких кроків, перш ніж ставити її у духовку. Один із найпоширеніших – масажувати м'ясо, попередньо зануривши руки в оливкову олію. Для отримання задовільного результату можна завершити цю дію молотком для відбивання.

Зробіть маринад

Маринадний метод є найпоширенішим, а принцип досить простий. Просто замочіть м'ясо в рідкому маринаді та залиште на кілька годин. Крім неймовірного аромату, ви також отримаєте м'яке м'ясо.

Для поліпшення смаку страв можна використовувати кілька інгредієнтів, таких як лайм, соєвий соус або імбир. Йогурт або сметана – важливий інгредієнт, який пом'якшує курку і робить її менш сухою.

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