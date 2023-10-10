Три гениальных совета, как помыть окна и не оставить разводов

Чистое и прозрачное окно – это не только эстетически приятно, но важно для здоровья. Чистое окно пропускает больше света, что может помочь улучшить настроение и снизить стресс.

Кроме того, чистые окна могут помочь сэкономить энергию, поскольку они позволяют солнечному свету проникать в здание.

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Вымыть окна может быть непросто, особенно, если вы хотите сделать это без следов. Вот несколько гениальных советов, которые помогут вам сделать это легко и быстро:

Для мытья окон можно использовать уксус. Он легко вымоет все пятна на окнах.

Разведите 200 мл уксуса в литре теплой воды и смешайте в пульверизаторе. Распылите раствор на войну и протрите микрофиброй. Можете использовать бумажные полотенца.

Лимонный сок – один из лучших натуральных продуктов для очищения грязи в доме. Выжмите сок одного лимона в литр теплой воды, смочите в растворе тряпку и протрите окна. Затем протрите их насухо бумажными полотенцами.

Очень эффективно протирать окно газетами. Если вы используете магазинное очищающее средство, набрызгайте его на стекло и тщательно протрите газетными страницами.

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