Три геніальні поради, як помити вікна та не залишити розводів

Чисте та прозоре вікно – це не тільки естетично приємно, але й важливо для здоров'я. Чисте вікно пропускає більше світла, що може допомогти поліпшити настрій і зменшити стрес.

Крім того, чисті вікна можуть допомогти заощадити енергію, оскільки вони дозволяють сонячному світлу проникати в будинок.

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Вимити вікна може бути непросто, особливо якщо ви хочете зробити це без слідів. Ось кілька геніальних порад, які допоможуть вам зробити це легко і швидко:

Для миття вікон можна використати оцет. Він легко вимиє всі плями на вікнах.

Розведіть 200 мл оцту у літрі теплої води та змішайте в пульверизаторі. Розпиліть розчин навійна та протріть мікрофіброю. Можете використати паперові рушники.

Лимонний сік – один із найкращих натуральних продуктів для очищення бруду у будинку. Вичавіть сік одного лимона у літр теплої води, змочіть у розчині ганчірку та протріть вікна. Потім протріть їх насухо паперовими рушниками.

Дуже ефективно протирати вікно газетами. Якщо ви використовуєте магазинний засіб для миття вікон, набризкайте його на скло та ретельно протріть газетними сторінками.

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