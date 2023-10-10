Як правильно утеплити металопластикові вікна восени, щоб уникнути витоку тепла

Металопластикові вікна, як і будь-які інші вікна, можуть пропускати холодне повітря. Це відбувається через щілини і зазори в рамі вікна, а також через нещільне прилягання.

Утеплення металопластикових вікон на зиму допоможе зберегти тепло в будинку і знизити витрати на опалення. UAportal розповість, на що потрібно звернути увагу та чому потрібно взятися за їх утеплення.

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Ось кілька причин, чому потрібно утеплювати металопластикові вікна на зиму:

Утримання тепла в будинку. Утеплені вікна допоможуть утримати тепло в будинку в осінньо-зимовий період, що призведе до зниження витрат на опалення.

Збереження комфортної температури. Утеплення вікон допоможуть підтримувати комфортну температуру в будинку, навіть якщо на вулиці сильні морози.

Утеплення вікон допоможуть підтримувати комфортну температуру в будинку, навіть якщо на вулиці сильні морози. Зменшення шуму. Утеплені вікна допоможуть зменшити потрапляння шуму з вулиці, що додасть комфорту в будинку.

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Як правильно утеплити пластикові вікна восени:

1. Перевірте стан вікон. Перш ніж починати утеплення, потрібно перевірити стан вікон. Уважно огляньте вікна зсередини і зовні. Якщо є щілини або зазори, їх потрібно усунути. Для цього можна використовувати герметик або монтажну піну.

2. Установіть на вікна ущільнювач. Ущільнювач допоможе запобігти проникненню холодного повітря всередину приміщення. Його можна встановити на раму вікна, на стулки вікна або на обидва елементи.

3. Замініть або відрегулюйте фурнітуру. Фурнітура, яка не працює належним чином, може пропускати холодне повітря. Якщо фурнітура заїдає або через це нещільно зачиняється вікно, її потрібно замінити або відрегулювати.

4. Закрийте плінтуси і отвори під вікнами. Плінтуси і отвори під вікнами також можуть бути джерелом холоду. Їх можна закрити за допомогою монтажної піни, ущільнювача або спеціальної плівки.

5. Установіть на вікна жалюзі або штори. Жалюзі або штори допоможуть утримати тепло всередині приміщення. Жалюзі можна встановити на вікна як зсередини, так і зовні. Штори можна використовувати як для декору, так і для утеплення.

Крім цих загальних порад, є також кілька додаткових способів утеплити пластикові вікна:

Установіть на вікна спеціальні теплоізоляційні плівки. Ці плівки наклеюються на внутрішню поверхню вікна і допомагають утримати тепло всередині приміщення.

Ці плівки наклеюються на внутрішню поверхню вікна і допомагають утримати тепло всередині приміщення. Заповніть порожнечі між вікном і стіною. Для цього можна використовувати монтажну піну, ущільнювач або спеціальний утеплювач.

Для цього можна використовувати монтажну піну, ущільнювач або спеціальний утеплювач. Установіть на вікна терморегулятори. Терморегулятори допоможуть підтримувати комфортну температуру в приміщенні.

Підбираючи способи утеплення пластикових вікон, потрібно враховувати кліматичні умови регіону, в якому ви живете. Якщо взимку в вашому регіоні бувають сильні морози, потрібно використовувати більш ефективні методи утеплення.

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