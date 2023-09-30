Чотири помилки, яких слід уникати при утепленні будинку

Зима швидко наближається, а утеплення будинку допоможе провести найхолодніший сезон у теплі та заощадити на оплаті рахунків за комунальні послуги. Але перш ніж приступати до такого виду робіт, було б розумно все спланувати і при цьому не допустити певних помилок.

Видання Sante Plus зауважило, що розглянути можливість теплоізоляції вашого будинку або квартири. Так ви отримаєте рівномірну та приємну температуру.

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Помилки, яких слід уникати при утепленні будинку

1. Неправильний вибір матеріалу під час утеплення. Вибір теплоізоляції має важливе значення, оскільки саме остання запобігає проникненню холоду всередину вашого будинку. Для цього можна виділити кілька типів ізоляції:

мінеральні ізолятори, включаючи скловату або мінеральну вату,

натуральні ізолятори, такі як деревне або лляне волокно,

синтетичні ізолятори, такі як полістирол або поліуретан,

так звані ізолятори нового покоління, до яких відносяться стінова цегла, пористий бетон, ізоляційна опалубка, ізоляційні фарби або навіть аерогель.

Щоб правильно вибрати ізоляційний матеріал, не соромтеся покладатися на його тепловий опір. Останній також має бути сумісним із матеріалами, з яких побудовані ваші стіни. Не соромтеся звернутися за порадою до кваліфікованого фахівця.

2. Проведення утеплення в недозволеному місці. Крім вибору надзвичайно ефективної ізоляції, вам також необхідно подумати про її розміщення у правильному місці, щоб максимально оптимізувати ізоляцію.

Загалом кажучи, горище і дах — дві частини будинку, які зазнають найбільшої втрати тепла. Ставлячись до них як до пріоритету, ви зможете ефективно скоротити споживання енергії, і це позначиться на ваших рахунках за опалення. Тому не соромтеся спочатку ізолювати дах, а потім зайнятися стінами, перегородками, дверима, вікнами і, нарешті, підлогами.

3. Нехтування товщиною ізоляції. Це один із найважливіших критеріїв, який слід враховувати, особливо якщо ви плануєте утеплювати стіни зсередини. Дійсно, товщина матиме прямий вплив на якість теплоізоляції, що отримується.

Вибравши товсті матеріали, ізоляція вашого будинку буде ефективнішою. Взагалі, ідеальна товщина матеріалу становить від 12 до 18 см. Останній враховує термічний опір ізоляції. Чим він вищий, тим вища термостійкість.

4. Не провітрюйте будинок під час утеплення. Щоб заощаджувати енергію та одночасно насолоджуватися оптимальним тепловим комфортом, необхідно ефективно провітрювати будинок. Фактично, це допомагає видалити вологу, що накопичилася у вашому будинку, запобігаючи появі плісняви, грибків та бактерій.

Це також буде можливість оновити повітря всередині вашого будинку, забезпечити його якість та зберегти своє здоров'я та будинок. Вибравши теплоізоляцію та відповідну вентиляцію вашого будинку, ви зможете контролювати втрати енергії, регулюючи температуру повітря.

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