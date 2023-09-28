Три економні способи, як обігріти будинок

З похолоданням варто задуматися про способи, які допоможуть обігріти будинок взимку. Для цього треба не тільки обмежити втечу тепла, але й вдатися до інших методів.

1. Обігрійте будинок взимку килимами. Прості килимки зігріють ноги, оскільки підлога легко поглинає зовнішній холод. І це тим більше актуально, якщо у вас підлога викладена плиткою або паркетом. Крім того, килим стане справжньою естетичною окрасою вашого інтер'єру.

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2. Використовуйте метод алюмінієвої фольги для обігріву будинку взимку. Цей спосіб чудово підходить, якщо у вас є батареї, прикріплені до стіни. Якщо розмістити фольгу між радіатором і стіною, то це дозволить не розсіюватися теплу назовні. Таким чином, матеріал відображатиме тепло назад у приміщення.

3. Насолоджуйтесь теплом будинку взимку, дозволяючи сонцю проникати до кімнат. Не соромтеся залишати штори відкритими в сонячні дні, щоб сонячне світло зігрівало кімнати. Цих променів вистачить, щоб зігріти навіть у прохолодні дні.

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