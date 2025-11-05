Електро попереду: які машини найпопулярніші серед українців

Минулого місяця десять найпопулярніших нових легкових авто забезпечили 38% продажів на українському ринку. У лідерах — переважно кросовери, що й надалі утримують домінуючі позиції.

Перше місце посів новий електрокросовер Volkswagen ID.UNYX, який привернув увагу українців сучасним дизайном та інноваційними системами безпеки. Про це повідомляє портал "‎УкрАвтопром"‎.

Другу позицію зайняв торішній фаворит Renault Duster, а третім став BYD Song Plus із Китаю. Загалом у рейтингу чітко простежується зростання інтересу до китайських брендів.

Топ-10 найпопулярніших моделей у жовтні виглядає так: першим став Volkswagen ID.UNYX (441 проданий автомобіль), далі Renault Duster (432) та BYD Song Plus (391). У п’ятірку також увійшли Toyota RAV4 (384) та BYD Leopard 3 (261). Продовжують список Toyota Land Cruiser Prado (247), Hyundai Tucson (244), Škoda Kodiaq (217), Volkswagen Touareg (189) та Zeekr 7X (169).

