Электро впереди: какие машины самые популярные среди украинцев

В прошлом месяце десять самых популярных новых легковых автомобилей обеспечили 38% продаж на украинском рынке. В лидерах — преимущественно кроссоверы, которые и дальше удерживают доминирующие позиции.

Первое место занял новый электрокроссовер Volkswagen ID.UNYX, привлекавший внимание украинцев современным дизайном и инновационными системами безопасности. Об этом сообщает портал " УкрАвтопром ".

Вторую позицию занял прошлогодний фаворит Renault Duster, а третьим стал BYD Song Plus из Китая. В рейтинге четко прослеживается рост интереса к китайским брендам.

Топ-10 самых популярных моделей в октябре выглядит так: первым стал Volkswagen ID.UNYX (441 проданный автомобиль), далее Renault Duster (432) и BYD Song Plus (391). В пятерку также вошли Toyota RAV4 (384) и BYD Leopard 3 (261). Продолжают список Toyota Land Cruiser Prado (247), Hyundai Tucson (244), Škoda Kodiaq (217), Volkswagen Touareg (189) и Zeekr 7X (169).

