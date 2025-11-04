Готуйте гаманці: на які продукти незабаром зростуть ціни

В Україні знову спостерігається зростання цін на продукти. Дорожчими стали яйця, молочні товари та м’ясо, однак частина овочів наразі коштує дешевше завдяки хорошому врожаю.

Попереду зимові свята, які традиційно можуть спричинити черговий стрибок вартості продуктів. Про це повідомляє РБК.

Як пояснює аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, вартість продуктів у регіонах може дещо відрізнятися, але загалом різниця невелика. У місцях з більшим урожаєм ціни нижчі, однак це практично не стосується магазинної молочної та м’ясної продукції.

Формування цін залежить одразу від кількох чинників: інфляції, логістики, вартості електроенергії, курсових коливань та рентабельності виробництва. Для швидкопсувних товарів ключову роль відіграє логістика, тоді як на овочі впливає вартість зберігання. Імпорт залежить від ситуації в країнах-постачальниках і валютних коливань.

Найближчим часом можуть подорожчати сезонні овочі, адже зараз вони продаються за мінімальними цінами. Також до кінця року очікується зростання вартості молочної продукції через сезонне скорочення надоїв. Напередодні зимових свят традиційно підвищується попит на м’ясо, що теж може призвести до подорожчання.

Попри загальний тренд, борщовий набір цієї осені залишається дешевшим, ніж торік. На це вплинула погода та добрий урожай. Картопля зараз коштує в середньому 10–12 гривень за кілограм, але з настанням холодів її ціна може зрости. Капуста тримається на рівні 9–11 гривень. Морква продається приблизно по 9–10 гривень, буряк — 8–10 гривень. Лише цибуля демонструє тенденцію до здорожчання й нині коштує 7–13 гривень за кілограм; узимку її ціна може піднятися ще трохи.

Іншу тенденцію демонструють тепличні овочі. Помідори у жовтні суттєво подорожчали — їх ціна сягнула 90–100 гривень за кілограм. Огірки зросли в ціні ще швидше й коштують 90–110 гривень. Причина — завершення сезону відкритого ґрунту та сповільнення дозрівання в теплицях через холод.

М’ясний ринок тимчасово стабілізувався. Яловичина коштує 350–400 грн/кг, свинина — 260–350 грн/кг, куряче філе — приблизно 230–245 грн/кг. Втім, через скорочення поголів'я худоби та птахів, зростання цін на корми та енергоносії м’ясо вже суттєво подорожчало порівняно з минулим роком. До свят можливий новий невеликий стрибок цін.

Молочні продукти за рік зросли в ціні на 15–25%. Молоко зараз коштує 52–60 грн за літр, сметана — 48–55 грн за банку, масло — 100–120 грн за пачку. Падіння поголів’я корів та скорочення надоїв роблять подорожчання неминучим, і восени очікується додатковий приріст на 4–5%.

Яйця традиційно дорожчають восени. Зараз десяток коштує в середньому 73–78 гривень, і ціна ще не досягла свого піку, адже попереду холодний період і зниження несучості.

Яблука після рекордного здорожчання влітку поступово подешевшали. Причиною зростання вартості були весняні заморозки, які зменшили урожай. Нині осінні сорти можна знайти по 20–30 гривень за кілограм, а середні ціни тримаються в межах 45–60 гривень. Взимку очікується поступове зростання вартості через витрати на зберігання, але дефіциту не прогнозують.

Сезон цитрусових вже стартував. Мандарини продаються по 80–100 гривень, хурма — у тому ж ціновому діапазоні. Імпорт цього року очікується достатнім, тож суттєвого подорожчання не прогнозують — лише стандартні сезонні коливання.

