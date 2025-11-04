У Непалі зійшла гірська лавина: загинуло 7 людей

У Непалі на горі Ялунг Рі в понеділок зійшла лавина, яка забрала життя семи людей — п’ятьох іноземних альпіністів та двох непальських гідів. За словами речника збройної поліції Шайлендри Тапи, ще п’ятеро осіб отримали травми. Трагедія сталася в базовому таборі на висоті близько 4900 метрів.

Особи та громадянство загиблих іноземців наразі не встановлені. Про це повідомляють Associated Press, CNN.

Читайте також: У Афганістані стався землетрус магнітудою 6,3: є загиблі та поранені (фото, відео)

Останніми днями в регіоні різко погіршилися погодні умови — у гірській місцевості тривають сильні снігопади та бурі. Рятувальники дісталися до табору пішки, оскільки вертоліт, який намагався прилетіти на допомогу, був змушений повернутися через негоду. За словами Тапи, повторну спробу здійснять на світанку у вівторок.

Ялунг Рі висотою 5600 метрів вважається доступною вершиною для новачків, які тільки починають альпіністську практику у високогір’ї. Непал є домом для восьми з чотирнадцяти найвищих гір планети, включно з Еверестом. Пік альпіністського сезону припадає на весну, проте восени, між сезоном дощів і зимою, до країни також приїжджають сотні іноземців, щоб підкорити нижчі вершини.

Нагадаємо, на російській Камчатці зафіксували потужний землетрус.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!