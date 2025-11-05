Очікується магнітна буря силою 4,7: прогноз на 6 листопада

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, тому у чутливих людей у такі періоди можуть виникати головний біль, втома та підвищений рівень стресу. У четвер, 6 листопада, очікується К-індекс 4,7 — це середній рівень геомагнітних коливань.

Слід памʼятати, що такі прогнози регулярно оновлюються, адже дані про активність Сонця коригують кожні кілька годин. Тому варто стежити за актуальною інформацією. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Магнітні бурі виникають через викиди енергії під час сонячних спалахів. Потоки заряджених частинок, досягнувши магнітного поля Землі, спричиняють зміни, які іноді позначаються не лише на людях, а й на роботі зв’язку та супутникових систем. Коливання до К-4 зазвичай майже непомітні, а бурі з показником 5 і вище вважаються сильними й можуть впливати на здоров’я. При дуже потужних бурях можливе навіть спостереження полярних сяйв.

Під час геомагнітних збурень одні люди відчувають лише легкий дискомфорт, інші — значне погіршення самопочуття. Спеціальних ліків проти впливу магнітних бур немає, але можна полегшити стан загальними рекомендаціями: підтримувати здоровий режим дня та харчування, уникати важкої їжі, алкоголю та надлишку кави, пити більше води та трав’яних напоїв, проводити більше часу на свіжому повітрі, віддавати перевагу легким фізичним навантаженням і намагатися уникати стресів. Людям із хронічними хворобами варто бути особливо уважними до себе і мати необхідні ліки поруч. Контрастний душ зранку допоможе підбадьоритися, а тепла ванна ввечері — розслабитися.

