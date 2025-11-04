У Римі обвалилась середньовічна вежа: є постраждалі та загиблий (фото)

У Римі частково завалилася середньовічна вежа Torre dei Conti, що розташована неподалік Колізею та перебувала на реставрації. Під час обвалу постраждали кілька робітників: одного з них серйозно травмувало, ще одного засипало уламками. Рятувальники намагаються дістати його, але операція ускладнювалась ризиком нових обрушень. В результаті, він загинув.

За словами речника пожежної служби Луки Карі, рятувальники працюють максимально обережно, оскільки конструкція залишається нестабільною. Президент регіону Франческо Рокка уточнив, що госпіталізований робітник перебуває у стабільному стані, а двоє інших отримали легкі травми і відмовилися від госпіталізації. Про це повідомляє Reuters.

Torre dei Conti висотою 29 метрів стоїть неподалік жвавої туристичної траси Via dei Fori Imperiali, що веде до Колізею. Очевидці публікували відео, на яких видно, як вежа руйнується двічі: у момент обвалу здіймалися густі хмари пилу, а звук падаючого каміння було чути з великої відстані. Другий обвал стався вже під час рятувальних робіт із використанням спецтехніки. Хоча споруда вистояла, вона отримала значні внутрішні пошкодження.

Будівля, яка була зведена на початку XIII століття за наказом Папи Інокентія III для його родини, з 2006 року порожня. Через реставрацію територія навколо неї була закрита для відвідувачів. Первісно вежа була значно вищою, але втратила значну частину висоти після сильних землетрусів у XIV та XVII століттях. Ремонтні роботи мали завершитися наступного року в рамках чотирирічного проєкту, повідомила мерія міста.

