В Риме рухнула средневековая башня: есть пострадавшие и погибший (фото)

В Риме частично обрушилась средневековая башня Torre dei Conti, расположенная неподалеку от Колизея и находившаяся на реставрации. Во время оползня пострадали несколько рабочих: одного из них серьезно травмировало, еще одного засыпало обломками. Спасатели пытаются достать его, но операция усугублялась риском новых обрушений. В результате он погиб.

По словам спикера пожарной службы Луки Кари, спасатели работают максимально осторожно, поскольку конструкция остается нестабильной. Президент региона Франческо Рокка уточнил, что госпитализированный рабочий находится в стабильном состоянии, а два других получили легкие травмы и отказались от госпитализации. Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: На российской Камчатке зафиксировали мощное землетрясение

Torre dei Conti высотой 29 метров стоит недалеко от оживленной туристической трассы Via dei Fori Imperiali, ведущей к Колизею. Очевидцы публиковали видео, на которых видно, как башня разрушается дважды: в момент обрушения вздымались густые тучи пыли, а звук падающих камней был слышен с большого расстояния. Второй обвал произошел уже во время спасательных работ с использованием спецтехники. Хотя сооружение выстояло, оно получило значительные внутренние повреждения.

Здание, построенное в начале XIII века по приказу Папы Иннокентия III для его семьи, с 2006 года пусто. Из-за реставрации территория вокруг нее была закрыта посетителям. Первоначально башня была значительно выше, но потеряла значительную часть высоты после сильных землетрясений в XIV и XVII веках. Ремонтные работы должны завершиться в следующем году в рамках четырехлетнего проекта, сообщила мэрия города.

Напомним, в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !