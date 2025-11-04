Компенсація за оренду житла для ветеранів: як скористатись програмою

Міністерство у справах ветеранів України розширило програму грошової компенсації за оренду житла, яка діє згідно з постановою Кабміну №252. Тепер отримати виплату можуть не лише військові, що втратили або мають пошкоджене житло через бойові дії, а й демобілізовані ветерани та ветеранки з числа ВПО, які не мають власного житла або раніше жили у помешканні, що їм не належало.

Також компенсацію можуть отримати ті, хто проходить реабілітацію далеко від зареєстрованого місця проживання (понад 15 км). Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

Хто має право на компенсацію

Захисники та Захисниці, чиє житло знищене або пошкоджене війною

Ветерани та ветеранки, що проходять реабілітацію далеко від задекларованого місця проживання

Внутрішньо переміщені ветерани та ветеранки, які не мають власного житла або мешкали в орендованих домівках

Розмір виплат

Сума компенсації залежить від населеного пункту:

Київ, Дніпро, Львів, Одеса — 2 прожиткові мінімуми (6 056 грн)

(6 056 грн) Інші обласні центри — 1,5 прожиткового мінімуму (4 542 грн)

(4 542 грн) Усі інші населені пункти — 1 прожитковий мінімум (3 028 грн)

Читайте також: Якій категорії українців треба звернутись за перепризначенням субсидій

Якщо орендна плата вища, ветеран може доплатити різницю власним коштом. Для короткострокової оренди (менше місяця) сума нараховується пропорційно дням.

Виплати надходять на банківський рахунок (IBAN), зазначений у заяві.

Як подати заявку

Подати заяву можна:

у підрозділі з питань ветеранської політики за місцем орендованого житла

у ЦНАПі (послуга №02606)

Документи приймають особисто або поштою (рекомендованим листом). Заяву можна подати в паперовій або електронній формі (за наявності технічної можливості) відповідно до додатка до Порядку №252.

Раніше ми розповідали, які доходи враховують під час призначення субсидії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!