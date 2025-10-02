Які доходи враховують під час призначення субсидії

В Україні більшості громадян уже перепризначили житлові субсидії на опалювальний сезон 2025–2026 років. У Пенсійному фонді України пояснили, за якими правилами надається допомога, які доходи враховуються та в яких випадках необхідно звертатися особисто, адже автоматичне перепризначення торкнулося не всіх домогосподарств.

Про це повідомляє ПФУ. Під час розрахунку субсидії береться до уваги середньомісячний дохід сім’ї. До нього входять зарплата, пенсія, грошове забезпечення військових, стипендії (крім соціальних для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), соціальні виплати, допомога з безробіття, страхові виплати, грошові перекази з-за кордону, дивіденди та інші доходи — наприклад, від оренди землі чи продажу майна.

Для підприємців діють окремі правила. Тим, хто працює на спрощеній системі оподаткування, дохід визначають у розмірі мінімальної зарплати залежно від групи єдиного податку: одна "мінімалка" для першої групи, дві — для другої та три — для третьої. Водночас у загальний дохід не зараховують ті суми, які підтверджені як отримані від самозайнятої діяльності й зафіксовані в податкових органах.

Субсидії на зиму автоматично перепризначили для домогосподарств, які вже користувалися цією допомогою, а також для тих, хто влітку мав "нульову" субсидію. Проте особисте звернення до Пенсійного фонду потрібне, якщо субсидія оформлюється вперше, якщо влітку її не надали через борги або відсутність доходів, а також у випадку змін у складі сім’ї чи соціальному статусі.

Зазвичай допомога на оплату комунальних послуг призначається з місяця звернення й діє до кінця опалювального сезону. Якщо заява подана протягом двох місяців після його початку, субсидія нараховується з першого дня сезону, але не раніше, ніж виникло право на її отримання.

