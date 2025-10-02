Какие доходы учитывают при назначении субсидии

В Украине большинство граждан уже переназначили жилищные субсидии на отопительный сезон 2025-2026 годов. В Пенсионном фонде Украины объяснили, по каким правилам оказывается помощь, какие доходы учитываются и в каких случаях необходимо обращаться лично, ведь автоматическое переназначение коснулось не всех домохозяйств.

Об этом сообщает ПФУ. При расчете субсидии принимается во внимание среднемесячный доход семьи. В него входят зарплата, пенсия, денежное довольствие военных, стипендии (кроме социальных для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки), социальные выплаты, пособие по безработице, страховые выплаты, денежные переводы из-за границы, дивиденды и другие доходы — например, от аренды земли или продажи имущества.

Для предпринимателей действуют отдельные правила. Работающим на упрощенной системе налогообложения доход определяют в размере минимальной зарплаты в зависимости от группы единого налога: одна "минималка" для первой группы, две — для второй и три — для третьей. В то же время в общий доход не входят те суммы, которые подтверждены как полученные от самозанятой деятельности и зафиксированы в налоговых органах.

Субсидии на зиму автоматически переназначили для уже пользовавшихся этой помощью домохозяйств, а также для тех, кто летом имел "нулевую" субсидию. Однако личное обращение в Пенсионный фонд требуется, если субсидия оформляется впервые, если летом ее не предоставили из-за долгов или отсутствия доходов, а также в случае изменений в составе семьи или социальном статусе.

Обычно помощь на оплату коммунальных услуг назначается с месяца обращения и действует до конца отопительного сезона. Если заявление подано в течение двух месяцев после его начала, субсидия начисляется с первого дня сезона, но не раньше, чем возникло право на его получение.

