Якій категорії українців треба звернутись за перепризначенням субсидій

З 1 жовтня в Україні стартує новий "субсидійний" період — опалювальний сезон. Пенсійний фонд автоматично продовжить виплати для всіх домогосподарств, які вже отримували субсидії, а також для тих, кому на літній період була призначена "нульова" субсидія. Таким категоріям громадянам повторно звертатися до органів Фонду не потрібно.

Водночас існують випадки, коли заяву необхідно подати особисто. Йдеться про тих, хто оформлює субсидію вперше, хто отримав відмову на літній період (наприклад, через заборгованість чи відсутність доходів), а також про домогосподарства, де відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб чи соціальному статусі. Про це пише sud.ua.

Читайте також: Допомога на зиму: кому з українців та як видаватимуть 20 тис. гривень на опалення

Є й категорії громадян, яким заяву та декларацію доводилося подавати ще на літній сезон. Це люди, які зареєстровані, але фактично не проживають у домогосподарстві, або навпаки; внутрішньо переміщені особи, що отримують субсидію за іншою адресою, ніж місце реєстрації; а також орендарі житла, які сплачують комунальні послуги. Якщо ці категорії не подали документи раніше, їм необхідно обов’язково зробити це перед опалювальним сезоном — особисто, поштою, онлайн чи через органи місцевої влади.

Субсидія надається з місяця звернення до завершення опалювального сезону. Якщо документи подати протягом перших двох місяців після його початку, допомогу призначать із жовтня, але не раніше дати виникнення права на виплату.

Раніше ми розповідали, що в Україні з 1 вересня зросте один з тарифів на електроенергію.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!