В Україні з 1 вересня зросте один з тарифів на електроенергію: чи вплине це на звичайних споживачів

З початку вересня в Україні набуває чинності підвищення тарифу на послуги з розподілу електроенергії для операторів систем розподілу (ОСР), зокрема обленерго. Проте для населення ціна електроенергії залишиться незмінною – 4,32 грн за кВт-год, адже її рівень закріплений урядовою постановою №632. Ця фіксація тарифу діятиме щонайменше до 31 жовтня 2025 року, забезпечуючи стабільність витрат для побутових споживачів.

Національна комісія, що регулює енергетичну та комунальну сфери (НКРЕКП), 26 серпня ухвалила відповідне рішення, яке спрямоване на оптимізацію фінансових взаємовідносин між учасниками ринку. Ініціатива має на меті зменшити боргове навантаження між сторонами та забезпечити формування резервних аварійних запасів, необхідних у разі можливих атак з боку агресора, пише OBOZ.UA.

Для споживачів першого класу електропостачання вартість зросте орієнтовно на 14%, тоді як для другого класу – на 23%. Йдеться про підприємства, які підключені до мережі оператора розподілу з напругою понад 27,5 кВ (перший клас) або нижче цього показника (другий клас).

Найсуттєвіше подорожчання прогнозується для таких обласних енергокомпаній:

"Кіровоградобленерго";

"Рівнеобленерго";

"Хмельницькобленерго".

Найменше зростання тарифів прогнозується для операторів систем розподілу в Чернівецькій, Львівській та Черкаській областях.

З жовтня очікуються зміни у тарифах на розподіл електроенергії для обленерго, що працюють поблизу зони бойових дій. Регулятор затвердив план коригування, який охоплює підприємства в Запорізькій, Миколаївській, Сумській та Харківській областях, зокрема "Запоріжжяобленерго", "Миколаївобленерго", "Сумиобленерго" та "Харківобленерго".

Яким буде тариф на електроенергію для населення у вересні

Якщо ціна на електроенергію залишиться стабільною, то середньомісячна сума, яку сплачуватиме родина з трьох осіб, коливатиметься в межах від 562 до 734 гривень. Такий розрахунок залежить від того, чи користується сім’я газовою плитою.

У випадку, коли в домі є газова плита, нормативне споживання електроенергії для трьох осіб становить приблизно 130 кіловат-годин на місяць. За чинним тарифом – 4 гривні 32 копійки за один кіловат-годину – це означає, що щомісячна оплата складатиме близько 561 гривні 60 копійок.

Натомість, якщо газової плити немає і вся їжа готується на електроприладах, нормативне споживання зростає до 170 кіловат-годин. За тією ж ціною електроенергії, родина витрачатиме вже 734 гривні 40 копійок на місяць.

