Какой категории украинцев следует обратиться за переназначением субсидий

С 1 октября в Украине стартует новый "субсидийный" период – отопительный сезон. Пенсионный фонд автоматически продолжит выплаты для всех домохозяйств, уже получавших субсидии, а также для тех, кому на летний период была назначена "нулевая" субсидия. Таким категориям гражданам повторно обращаться в органы Фонда не нужно.

В то же время, существуют случаи, когда заявление необходимо подать лично. Речь идет о тех, кто оформляет субсидию впервые, кто получил отказ на летний период (например, из-за задолженности или отсутствия доходов), а также о домохозяйствах, где произошли изменения в составе зарегистрированных лиц или социальном статусе. Об этом пишет sud.ua.

Есть и категории граждан, которым заявление и декларацию приходилось подавать еще на летний сезон. Это люди, зарегистрированные, но фактически не проживающие в домохозяйстве, или наоборот; внутренне перемещенные лица, получающие субсидию по другому адресу, чем место регистрации; а также арендаторы жилья, оплачивающие коммунальные услуги. Если эти категории не подали документы раньше, им необходимо обязательно сделать это перед отопительным сезоном — лично, по почте, онлайн или через органы местных властей.

Субсидия предоставляется с месяца обращения до завершения отопительного сезона. Если документы подать в течение первых двух месяцев после его начала, помощь будет назначена с октября, но не ранее даты возникновения права на выплату.

Ранее мы говорили, что в Украине с 1 сентября вырастет один из тарифов на электроэнергию.

