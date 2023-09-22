Названо частину будинку, через яку втрачається найбільше тепла

В деяких будинках може бути холодно, навіщо якщо все добре опалюється. У цьому випадку причину варто шукати у джерелах втрати тепла.

Тому, якщо ви не хочете отримувати величезні рахунки за опалення житла, вам потрібно знати, куди йде тепло. Дізнайтеся, з якої частини вашого будинку тепло воно тікає.

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Куди йде найбільше тепла в будинку?

Щоб заощадити енергію та не сплачувати значні рахунки за електроенергію, ви повинні оптимізувати використання опалення у своєму будинку. Для цього вам потрібно перевірити, звідки найбільше тікає тепло. Ці теплові втрати можуть змусити вас збільшити термостат на радіаторі, тому що тепло там не зберігається належним чином.

Найбільше тепла часто втрачається через вікна. Більшість із вас не знають про стан своїх вікон, тому дуже важливо підтримувати їх у хорошому стані та перевіряти, чи не перешкоджають вони витоку тепла. Близько 25% тепла йде через дах і 35% через стіни та віконні отвори.

Важливо знати слабкі місця вашого будинку, це дозволить вам зрозуміти, чи потрібно проводити ремонт або утеплювати житло. Якщо ваші вікна зроблені з таких матеріалів, як дерево, краще змінити вікна і вибрати подвійне або потрійне скління.

Щоб уникнути втрат тепла, ви також можете утеплити підлогу будинку матеріалами, які забезпечать найкращі теплові характеристики.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

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