Названа часть дома, из-за которой теряется больше всего тепла

В некоторых домах может быть холодно, зачем если все хорошо отапливается. В этом случае причину следует искать в источниках потери тепла.

Поэтому, если вы не желаете получать большие счета за отопление жилья, вам необходимо знать, куда идет тепло. Узнайте, из какой части вашего дома тепло уходит.

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Куда идет больше всего тепла в доме?

Чтобы сэкономить энергию и не платить значительные счета за электроэнергию, необходимо оптимизировать использование отопления в своем доме. Для этого вам нужно проверить, откуда больше всего утекает тепло. Эти тепловые потери могут заставить вас увеличить термостат на радиаторе, потому что тепло там не сохраняется должным образом.

Больше тепла часто теряется через окна. Большинство из вас не знают о состоянии своих окон, поэтому очень важно поддерживать их в хорошем состоянии и проверять, не препятствуют ли они утечке тепла. Около 25% тепла идет через крышу и 35% через стены и оконные проемы.

Важно знать слабые места вашего дома, это позволит вам понять, нужно ли производить ремонт или утеплять жилье. Если ваши окна сделаны из таких материалов как дерево, лучше изменить окна и выбрать двойное или тройное остекление.

Чтобы избежать потерь тепла, вы можете утеплить пол дома материалами, которые обеспечат лучшие тепловые характеристики.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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