Шесть советов, как сэкономить на потреблении электроэнергии холодильником

Мы можем контролировать потребление электроэнергии, контролируя использование наших электроприборов. Чтобы сэкономить на коммуналке, можно выключать устройства после каждого использования.

Но что делать с холодильником, который должен работать 24 часа в день? Как пишет Sante Plus, на одну семью потребление холодильника составляет от 10 до 15% годового энергопотребления.

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Как сэкономить на счетах электроэнергию, пользуясь холодильником?

1. Выбор холодильника с рейтингом А+.

Предположим, у вас есть комбинированный холодильник и морозильник с классом энергопотребления С, знайте, что его потребление может составлять около 500 кВт/ч. Более того, если вам предложат тот же холодильник, но класса "А+", потребление значительно снизится и достигнет 200 кВтч/год. Таким образом, между холодильником класса "С" и другим классом "А+" можно добиться экономии 300 кВтч/год. Эта цифра ориентировочная и может изменяться в зависимости от условий и потребления.

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2. Держите свой холодильник "прохладным".

Чем горячее ваш холодильник, тем больше энергии ему нужно для производства холода. Поэтому помните, что не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и не размещайте его рядом с источниками тепла, такими как плита, духовка или батареи. Также не прикрепляйте его к стене или под кухонным гарнитуром. Вашему устройству необходим воздух для дыхания, расчетное пространство не менее 10 см сзади и сверху.

3. Отрегулируйте температуру в холодильнике.

Чтобы сохранить мясо и рыбу в лучших условиях и сэкономить деньги, просто установите температуру +4°C в самой холодной части холодильника. Для этого просто отрегулируйте термостат. Если устройство имеет морозильную камеру, она должна отображать температуру -18°C. Обратите внимание, что на большинстве моделей регулировка осуществляется автоматически.

4. Реже открывайте дверь.

Для более эффективного использования вашего холодильника следует знать, что при открытии дверцы внутрь устремляется горячий воздух. Однако с целью экономии старайтесь открывать дверь как можно реже. То же касается и дверей морозильной камеры. Наконец, не забывайте регулярно проверять чистоту и уплотнительное состояние. Утечка воздуха помешает вам сэкономить электроэнергию.

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5. Храните холодильник.

Новые модели холодильников предлагают зоны с разной температурой, подходящие для всех типов продуктов: мясо, рыба, молочные продукты или овощи. Поэтому важно уважать эти места и класть каждый продукт на свое место, не накапливая их по всему холодильнику.

6. Поддерживать холодильник.

Рекомендуется регулярно обслуживать холодильник, если вы планируете экономить электроэнергию и деньги. Для этого не забывайте регулярно чистить решетку за холодильником, вытирая с нее пыль во избежание лишнего потребления энергии.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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