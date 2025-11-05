На Україну насувається похолодання до 9 градусів морозу: коли одягатись тепліше

Листопад 2025 року загалом очікується теплішим за звичайний, однак це не виключає повернення холодної погоди. Наприкінці місяця в Україні відбудеться різке похолодання.

Метеоролог Вазіра Мартазінова у коментарі виданню "Главком" повідомила, що приблизно з 25 листопада помітно знизиться нічна температура. Холодна хвиля триватиме до 3 грудня. У деяких регіонах уночі температура може спадати до –9°C, тоді як удень вона коливатиметься біля нуля. У цей період очікуються опади у вигляді мокрого снігу та снігу.

Мартазінова також поділилася попереднім прогнозом на грудень: перший місяць зими буде вологим, особливо в другій декаді, з переважанням мокрого снігу.

Поки ж в Україні зберігається тепла погода. У найближчі 5–8 днів, тобто до 9–12 листопада, денна температура очікується до +12°C, а подекуди, зокрема на Закарпатті та півдні, може підніматися до +18°C. Опадів у цей час майже не прогнозують.

Раніше ми розповідали, коли потішить бабине літо та коли буде перший сніг.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!