Дрони атакували російські Орел та Володимир: пошкоджено енергетичну інфраструктуру та ТЕЦ (фото)

У ніч проти 5 листопада удари безпілотників були завдані по російських енергетичних об'єктах: у передмісті Володимира постраждала інфраструктура, а в Орлі — район місцевої ТЕЦ. На місці працюють фахівці, а життєво важливі системи регіону працюють у штатному режимі.

Як повідомляє Astra, губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв підтвердив атаку на енергетичний об’єкт поблизу міста. В Орлі мешканці почули серію сильних вибухів у районі теплоелектроцентралі. За даними OSINT-аналітиків ASTRA та очевидців, удар був потужним і, ймовірно, мав ракетний характер, хоча місцева влада заявила про збиття безпілотників силами ППО. Повідомляється про пошкодження кількох приватних будинків та господарської будівлі. Міські жителі, втім, стверджують, що чули саме ракетні удари, і ця версія знаходить підтвердження у відкритих даних.

Менше ніж за кілометр від орловської ТЕЦ розташоване оборонне підприємство "Орелтекмаш", що виробляє обладнання для обслуговування та евакуації військової техніки.

Це вже не перша атака на об’єкт: в ніч на 31 жовтня ТЕЦ також зазнала ударів, які, за інформацією ВМС України та OSINT-дослідженнями ASTRA, були завдані ракетами "Нептун", що призвело до масштабного відключення електрики.

Орловська ТЕЦ є головним джерелом електро- та теплопостачання регіону, забезпечуючи місто і місцеву енергосистему.

