Універсальний та практичний: названо найкращий кросовер 2026 року

Компактні кросовери завдяки своїй універсальності та практичності вже давно входять до числа найпопулярніших автомобілів у світі. Вони поєднують зручність для міста, комфорт для подорожей і достатню функціональність для щоденного використання, а тому попит на такі моделі стабільно зростає. Автомобільний ринок пропонує широкий вибір компактних SUV, що ускладнює вибір для покупців.

Фахівці проаналізували ключові моделі цього сегмента та визначили найкращий варіант. Результати дослідження опублікувало авторитетне видання Autocar.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

За оцінкою експертів, звання найкращого компактного кросовера 2026 року отримав Dacia Duster, який на українському ринку представлений під назвою Renault Duster. Аналітики відзначили просторий і практичний салон автомобіля, його виразний, "брутальний" дизайн, а також хороші позашляхові можливості, нетипові для цього класу.

Окрему увагу фахівці звернули на цінову політику моделі. Duster залишається доступнішим за більшість конкурентів, що робить його особливо привабливим для покупців.

У Autocar наголошують, що цей кросовер є беззаперечним лідером у своєму сегменті за співвідношенням ціни та якості.

В Україні новий Renault Duster наразі можна придбати приблизно за 1 мільйон гривень, що також сприяє його популярності серед вітчизняних автомобілістів.

Крім лідера рейтингу, західні експерти назвали й інші моделі, які заслуговують на увагу. Друге місце посів компактний електричний кросовер Skoda Elroq, а третю позицію зайняв добре відомий Nissan Qashqai.

ТОП-10 найкращих компактних кросоверів за версією Autocar:

Dacia Duster Skoda Elroq Nissan Qashqai Volvo XC40 Ford Puma Kia EV3 Hyundai Tucson Renault 4 Kia Sportage Range Rover Evoque

Нагадаємо, ми вже писали, який вживаний кросовер вважається найкращим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!