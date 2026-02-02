rus
Українська
Авто

Универсальный и практичный: назван лучший кроссовер 2026 года

Цихоцкая Мария

Универсальный и практичный: назван лучший кроссовер 2026 года
Duster остается более доступным, чем большинство конкурентов, что делает его особенно привлекательным для покупателей. Источник: renault

Компактные кроссоверы благодаря своей универсальности и практичности уже давно входят в число самых популярных автомобилей в мире. Они сочетают удобство для города, комфорт для путешествий и достаточную функциональность для ежедневного использования, поэтому спрос на такие модели стабильно растет. Автомобильный рынок предлагает широкий выбор компактных SUV, что усложняет выбор покупателям.

Специалисты проанализировали ключевые модели этого сегмента и определили лучший вариант. Результаты исследования опубликовало авторитетное издание Autocar.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

По оценке экспертов, звание лучшего компактного кроссовера 2026 года получил Dacia Duster, представленный на украинском рынке под названием Renault Duster. Аналитики отметили просторный и практичный салон автомобиля, его выразительный, "брутальный" дизайн, а также хорошие внедорожные возможности, нетипичные для этого класса.

Особое внимание специалисты обратили на ценовую политику модели. Duster остается более доступным, чем большинство конкурентов, что делает его особенно привлекательным для покупателей.

В Autocar отмечают, что этот кроссовер является безоговорочным лидером в своем сегменте по соотношению цены и качества.

В Украине новый Renault Duster можно приобрести примерно за 1 миллион гривен, что также способствует его популярности среди отечественных автомобилистов.

Помимо лидера рейтинга, западные эксперты назвали и другие заслуживающие внимания модели. Второе место занял компактный электрический кроссовер Skoda Elroq, а третью позицию занял хорошо известный Nissan Qashqai.

ТОП-10 лучших компактных кроссоверов по версии Autocar:

  1. Dacia Duster
  2. Skoda Elroq
  3. Nissan Qashqai
  4. Volvo XC40
  5. Форд Пума
  6. Kia EV3
  7. Hyundai Tucson
  8. Renault 4
  9. Kia Sportage
  10. Range Rover Evoque

Напомним, мы уже писали, какой подержанный кроссовер считается лучшим.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Авто