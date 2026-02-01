Чи можуть прислати повістку, якщо відстрочка ще чинна: пояснення адвоката 

Навіть якщо у військовозобов’язаного є чинна відстрочка від мобілізації, це не звільняє його від обов’язку з’явитися до територіального центру комплектування (ТЦК) за повісткою. Ігнорування повістки незалежно від наявності відстрочки може призвести до оголошення в розшук і накладення штрафу.

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" розповів адвокат Роман Кичко.

Чому відстрочка не скасовує явку за повісткою

Адвокат пояснив: відстрочка лише забороняє призов на військову службу, але не звільняє від адміністративних обов’язків військового обліку.

"Людину не можуть мобілізувати, якщо в неї є відстрочка. Але якщо приходить повістка — навіть за наявності відстрочки — з’явитися потрібно. Це обов’язок уточнити дані, пройти медкомісію чи надати пояснення", — наголосив Кичко.

Він додав, що в додатку "Резерв+" дані з реєстрів підтягуються автоматично, через що виникають технічні помилки. Бувають випадки, коли людину помилково оголошують у розшук, хоча відстрочка діє.

"Я особисто звертався щодо кількох клієнтів — розшук знімали, бо вимоги на них не поширювалися. Але це не скасовує обов’язку з’явитися за повісткою", — зазначив юрист.

Чому повістка може прийти навіть за наявності відстрочки

Адвокат пояснює: у базі ТЦК можуть залишатися старі неактуальні дані, які не були оновлені протягом багатьох років (наприклад, ще 10 років тому).

"За кожним другим військовозобов’язаним тягнеться шлейф таких даних. Це можна трактувати як триваюче правопорушення: людина не уточнила інформацію тоді, не робить цього зараз — і так триває далі. Тому ТЦК має право викликати для уточнення", — пояснив Кичко.

Навіть якщо всі дані внесено в "Резерв+", це не гарантує, що в ТЦК не виникнуть додаткові питання. Повістка може прийти саме для їх з’ясування.

Наслідки ігнорування повістки

Якщо військовозобов’язаний не з’явиться за повісткою (навіть маючи відстрочку):

його можуть оголосити в розшук;

накласти адміністративний штраф.

Адвокат підкреслив: найкращий спосіб уникнути проблем — з’явитися за повісткою, взяти з собою всі документи, що підтверджують відстрочку, і пройти процедуру уточнення даних.

