В Україні подорожчав популярний овоч: яка ціна за кілограм
На українському ринку овочів фіксують помітне зростання цін на моркву. За останній тиждень відпускні ціни від фермерів піднялися в середньому на 15%.
Наразі моркву продають у діапазоні 6–12 грн/кг (0,14–0,28 долара США). Найвищі ціни — на продукцію високої якості (калібрована, без пошкоджень, з хорошим товарним виглядом). Про це повідомляє EastFruit.
Чому морква дорожчає саме зараз
Головні причини:
- суттєве скорочення пропозиції від українських виробників;
- практично завершилися продажі моркви з необладнаних сховищ;
- обсяги некондиційної (дешевої) продукції значно зменшилися;
- багато господарств з якісною морквою свідомо утримуються від активних продажів, очікуючи подальшого зростання цін.
Учасники ринку зазначають: якісна морква з холодильних сховищ стає дедалі дефіцитнішою, що дає виробникам підстави піднімати ціну.
Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм
Порівняння з минулим роком
Незважаючи на поточне подорожчання, морква в Україні все ще в середньому на 70% дешевша, ніж у аналогічний період 2025 року. Це пов’язано з рекордним урожаєм минулого сезону та більшими запасами на початок зими.
Прогноз на найближчі місяці
Експерти EastFruit вважають нинішній ціновий сплеск короткостроковим. Більш відчутне зростання вартості моркви (як і інших коренеплодів) можливе ближче до середини весни 2026 року, коли запаси з попереднього врожаю почнуть вичерпуватися, а новий сезон ще не розпочнеться.
Поради для покупців
- Поки ціни ще відносно доступні — вигідно купувати моркву оптом або про запас (добре зберігається в прохолодному місці).
- Слідкуйте за акціями в АТБ, Сільпо, Фора, Новус та інших мережах — знижки на коренеплоди часто сягають 20–30%.
- Розгляньте сезонні альтернативи: буряк, капуста, цибуля поки що дорожчають повільніше.
Зима та весна 2026 року залишаються складним періодом для цін на овочі через енергетичну кризу та скорочення пропозиції. Морква вже стала одним із лідерів зростання — і тенденція, ймовірно, посилиться ближче до весни.
Нагадаємо, в Україні подорожчала риба.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!