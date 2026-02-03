В Украине подорожал популярный овощ: какая цена за килограмм

На украинском рынке овощей фиксируют заметный рост цен на морковь. За последнюю неделю отпускные цены от фермеров поднялись в среднем на 15%.

Пока морковь продают в диапазоне 6–12 грн/кг (0,14–0,28 доллара США). Самые высокие цены – на продукцию высокого качества (калиброванная, без повреждений, с хорошим товарным видом). Об этом сообщает EastFruit.

Почему морковь дорожает именно сейчас

Главные причины:

существенное сокращение предложения от украинских производителей;

практически завершились продажи моркови из необорудованных хранилищ;

объемы некондиционной (дешевой) продукции значительно снизились;

многие хозяйства с качественной морковью сознательно воздерживаются от активных продаж, ожидая дальнейшего роста цен.

Участники рынка отмечают: качественная морковь из холодильных хранилищ становится все более дефицитной, что дает производителям основания поднимать цену.

Сравнение с прошлым годом

Несмотря на текущее удорожание, морковь в Украине все еще в среднем на 70% дешевле, чем в аналогичный период 2025 года. Это связано с рекордным урожаем прошлого сезона и большими запасами в начале зимы.

Прогноз на ближайшие месяцы

Эксперты EastFruit считают нынешний ценовой всплеск краткосрочным. Более ощутимый рост стоимости моркови (как и других корнеплодов) возможен ближе к середине весны 2026 года, когда запасы из предыдущего урожая начнут иссякать, а новый сезон еще не начнется.

Советы для покупателей

Пока цены еще относительно доступны – выгодно покупать морковь оптом или впрок (хорошо хранится в прохладном месте).

Следите за акциями в АТБ, Сильпо, Фора, Новус и других сетях - скидки на корнеплоды часто достигают 20-30%.

Рассмотрите сезонные альтернативы: свекла, капуста, лук пока дорожают медленнее.

Зима и весна 2026 года остаются сложным периодом цен на овощи из-за энергетического кризиса и сокращения предложения. Морковь уже стала одним из лидеров роста – и тенденция, вероятно, усилится ближе к весне.

