Як отримати безкоштовну зарядну станцію від держави та що для цього потрібно

Батьки, опікуни та законні представники дітей з інвалідністю можуть безоплатно отримати портативні зарядні станції. Подати заявку на участь у програмі необхідно до 1 квітня 2026 року.

Хто має право на отримання допомоги

Зарядні станції передаватимуться у власність сім’ям, у яких виховуються діти з інвалідністю підгрупи А. Обов’язковою умовою є те, що на момент подання заяви дитині ще не виповнилося 18 років.

У межах програми держава планує закупити та розподілити близько 10 тисяч портативних пристроїв із орієнтовною ємністю 2 кВт·год. Таке обладнання призначене для забезпечення безперебійного живлення життєво необхідних медичних і реабілітаційних приладів у разі відключень електроенергії.

Як подати заявку та отримати зарядну станцію

Отримувачем допомоги може бути один із батьків, опікун або інший законний представник дитини. Для цього необхідно особисто звернутися до відділення Пенсійного фонду України.

У заяві слід обов’язково вказати:

персональні дані заявника (батька, матері або опікуна);

інформацію про дитину з інвалідністю;

дані з медичного висновку, що підтверджує встановлення інвалідності.

Після оформлення заявки портативну зарядну станцію можна буде отримати у відділенні "Укрпошти".

