Как получить бесплатную зарядную станцию от государства и что для этого нужно

Родители, опекуны и законные представители детей с инвалидностью могут бесплатно получить портативные зарядные станции. Подать заявку на участие в программе необходимо до 1 апреля 2026 года.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Кто имеет право на получение помощи

Зарядные станции будут передаваться в собственность семьям, где воспитываются дети с инвалидностью подгруппы А. Обязательным условием является то, что на момент подачи заявления ребенку еще не исполнилось 18 лет.

В рамках программы государство планирует закупить и распределить около 10 тысяч портативных устройств с ориентировочной емкостью 2 кВтч. Такое оборудование предназначено для обеспечения бесперебойного питания жизненно необходимых медицинских и реабилитационных приборов при отключении электроэнергии.

Читайте также: В каких магазинах можно потратить деньги "зимней поддержки": обновлен список

Как подать заявку и получить зарядную станцию

Получателем помощи может быть один из родителей, опекун или другой законный представитель ребенка. Для этого необходимо лично обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины.

В заявлении следует обязательно указать:

персональные данные заявителя (отца, матери или опекуна);

информацию о ребенке с инвалидностью;

данные по медицинскому заключению, что подтверждает установление инвалидности.

После оформления заявки портативную зарядную станцию можно получить в отделении "Укрпочты".

Напомним, мы уже писали, возрастут ли тарифы на коммуналку с 1 февраля.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!