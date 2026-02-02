Сніжний місяць: коли у лютневому небі можна спостерігати неймовірне явище

Лютневу повню традиційно називають Сніжним Місяцем — таку назву вона отримала через рясні снігопади, які в цей період року часто спостерігаються в окремих регіонах світу. Водночас у різних культурах цей повний Місяць має й інші назви: його можуть називати "мокрим", "вітряним" або навіть "воронячим".

Над територією України максимальна фаза повного Місяця припаде на опівніч 2 лютого. Утім, майже повністю освітлений бік супутника Землі буде добре видно і в кілька днів до та після цієї дати, тож спостерігати за небесним явищем можна протягом більш тривалого часу. Про це пише CNN.

За словами керівника Лабораторії планетарної, геологічної, геофізичної та геохімічної науки NASA в Центрі космічних польотів імені Годдарда Ноя Петра, лютий є особливо вдалим періодом для спостережень за Місяцем. Це пов’язано з підготовкою США до нової місії на супутник Землі.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

У NASA готуються вперше за понад пів століття здійснити пілотований обліт Місяця. Старт місії Artemis II запланований на 6 лютого.

Фахівець закликав усіх охочих уважніше придивлятися до нічного неба. За його словами, варто спостерігати за Місяцем як у повній, так і в часткових фазах, вивчати його поверхню, особливості рельєфу та зміну вигляду залежно від освітлення. Це, за словами Петра, символічний спосіб відзначити повернення людства до дослідження Місяця.

Світлі та темні ділянки на поверхні супутника добре помітні навіть неозброєним оком. Водночас для детальнішого розгляду кратерів і дрібніших елементів рельєфу астрономи радять скористатися телескопом.

Зазначається також, що у 2026 році Місяць найбільше наблизиться до Землі в грудні. Тоді відстань між планетою та її супутником становитиме приблизно 357 тисяч кілометрів — це більш ніж на 30 тисяч кілометрів менше за середній показник.

Раніше ми розповідали, що науковці розповіли, що означає віддалення Місяця від Землі для тривалості доби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!