'Будуть хороші новини' - Трамп про переговори щодо врегулювання війни в Україні

Президент США Дональд Трамп повідомив, що за його особистим зверненням очільник Росії Володимир Путін нібито погодився тимчасово зупинити удари по енергетичній інфраструктурі України строком на один тиждень. Також американський лідер натякнув на можливі позитивні зрушення у питанні припинення війни в Україні.

Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі. За словами президента США, він справді мав телефонну розмову з Путіним. Трамп зауважив, що Росія, як і Сполучені Штати, нині переживає період сильних морозів, однак підкреслив, що погодні умови в Україні є значно суворішими.

Говорячи про зміст розмови, Трамп зазначив, що звернувся до російського лідера з проханням на певний час утриматися від ракетних атак по Києву та інших українських містах. За його словами, Путін погодився на таку паузу.

"Я попросив його припинити обстріли хоча б на тиждень, не запускати ракети по Києву чи будь-якому іншому місту, і він погодився. Тож це вже певний результат", — заявив Трамп. Попри це,у ніч з 2 на 3 лютого рф нанесла масований дроново-ракетний удар по енергетичній інфраструктурі міст України.

Окрім цього, президент США повідомив, що найближчим часом можуть з’явитися "хороші новини" щодо можливого врегулювання війни між Україною та Росією.

"Зараз відбувається багато важливих процесів. Я вважаю, що ми досить добре просуваємося у питаннях, пов’язаних з Україною та Росією. Я вперше про це говорю, але, можливо, попереду на нас чекають позитивні новини", — додав він.

Нагадаємо, Трамп все ж отримав Нобелівську премію миру.

