Три совета, как ароматизировать ванную комнату и туалет

Если в ванной комнате влажно, то со временем это приведет к появлению плесени, известкового налета и неприятным запахам. Однако вони могут выходить даже из труб и становиться чрезвычайно раздражительными.

Появление неприятных запахов может относиться не только к ванной комнате, но и к туалету. Издание Sante Plus предложило три действенных способа, как навсегда избавиться от этой проблемы.

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Чтобы нейтрализовать неприятные запахи в ванной и создать приятный аромат, вот несколько идей, которые вы можете реализовать прямо сейчас.

Совет №1. Кондиционер для белья

Помните, что в ванной комнате важно обеспечить гигиену во избежание распространения бактерий на раковину, дверную ручку или даже зубные щетки. Для этого залейте бельевой кондиционер в бачок унитаза. Когда будете спускать воду, приятный аромат разнесется и в ванную комнату.

Кроме этого, в распылитель добавьте столовую ложку кондиционера для белья и полстакана воды. Хорошо встряхните, а затем распылите смесь на разные поверхности в ванной комнате.

Совет №2: Ароматное мыло

Если вам нравятся ароматы сосны, клубники, розмарина, лаванды, ладана, цветов апельсина или даже лилии, вы можете распространить этот аромат в своей ванной комнате. Для этого просто приготовьте ароматное мыло и поместите его в удобное место в ванной.

Совет №3: Корица и ваниль

Корица и ваниль – два приятных аромата, которые можно недорого использовать для ароматизации ванной комнаты. Чтобы создать приятный аромат для дома или ванной, используйте следующие ингредиенты:

Несколько капель ванильного экстракта.

2 палочки корицы.

4 гвоздики.

1 стакан уксуса.

1 стакан воды.

Высыпаем все ингредиенты в кастрюлю и кипятим две минуты на слабом огне. Затем процедите препарат и дайте ему остыть. Перелейте смесь в распылитель, чтобы распылить ее в ванной/туалете и распространить приятный аромат.

Напомним, что социальные сети активно обсуждают новый лайфхак, обещающий избавиться от неприятного запаха из стиральной машины и оставить ее пахучей и свежей.

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