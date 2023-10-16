Три поради, як ароматизувати ванну кімнату та туалет

Якщо у ванній кімнаті волого, то з часом це призведе до появи плісняви, вапняного нальоту та неприємних запахів. Проте сморід може виходити навіть з труб і ставати надзвичайно дратівливим.

Поява неприємних запахів може стосуватися не тільки ванної кімнати, але й туалету. Видання Sante Plus запропонувало три дієві способи, як назавжди позбутися цієї проблеми.

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Щоб нейтралізувати неприємні запахи у ванній кімнаті та створити приємний аромат, ось кілька ідей, які ви можете реалізувати прямо зараз.

Порада №1. Кондиціонер для білизни

Пам'ятайте, що у ванній кімнаті важливо забезпечити гігієну, аби уникнути поширення бактерій на раковину, дверну ручку або навіть зубні щітки. Для цього залийте кондиціонер для білизни у бачок унітаза. Коли спускатимете воду, приємний аромат рознесеться і у ванну кімнату.

Крім цього, у розпилювач додайте столову ложку кондиціонера для білизни та пів склянки води. Добре струсіть, а потім розпорошіть суміш на різні поверхні у ванній кімнаті.

Порада №2: Ароматне мило

Якщо вам подобаються аромати сосни, полуниці, розмарину, лаванди, ладану, квітів апельсина або навіть лілії, ви можете поширити цей аромат у своїй ванній кімнаті. Для цього просто приготуйте ароматне мило і помістіть його у зручне місце у ванній кімнаті.

Порада №3: Кориця та ваніль

Кориця і ваніль – два приємні аромати, які можна недорого використовувати для ароматизації ванної кімнати. Щоб створити приємний аромат для будинку чи ванної кімнати, використовуйте такі інгредієнти:

Декілька крапель ванільного екстракту.

2 палички кориці.

4 гвоздики.

1 склянка оцту.

1 склянка води.

Висипаємо всі інгредієнти в каструлю та кип'ятимо дві хвилини на слабкому вогні. Потім процідіть препарат і дайте йому охолонути. Перелийте суміш у розпилювач, щоб розпорошити її у ванній/туалеті та поширити приємний аромат.

Нагадаємо, що соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

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