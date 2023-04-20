Три способа помыть грязные яйца: простые советы

При покупке куриных яиц в магазине или на рынке можно встретить загрязненную поверхность продукта, содержащую куриный помет, перья или кусочки грязи. Ввиду этого многие хозяйки убеждены, что необходимо мыть яйца перед хранением в холодильнике, но как это сделать правильно?

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Причины загрязнения яиц в том, что на подсобных хозяйствах и специализированных фабриках условия антисанитарии, поэтому на поверхности яичной скорлупы могут находиться продукты жизнедеятельности птиц, а также патогенные инфекции или грибки.

Эксперты советуют мыть яйца под проточной водой с использованием мыла, но это следует делать с осторожностью. Важно помнить, что срок годности мытых яиц уменьшается до 12 дней из-за того, что мытье ликвидирует специальную оболочку на поверхности яичной скорлупы, которая защищает яйцо от внешних факторов. Итак, лучше мыть яйца перед приготовлением.

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Также можно использовать другие методы очистки яиц, например сухую чистку с помощью зубной щетки или мягкой мочалки. Для более эффективной очистки можно использовать дезинфицирующий раствор приготовленный из соды и воды температуры 35 градусов. Яйцо нужно поместить в раствор на 5 секунд, затем очистить тряпкой остатки грязи и промыть под проточной водой.

Раньше мы писали о том, как приготовить маринованные яйца всего за 1 день.

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