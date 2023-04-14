Да вы их еще не хранили: как законсервировать яйца в банках (видео)

У украинцев есть множество советов относительно того, как надолго сохранить свежими те или иные продукты. Что касается яиц, то, как оказывается, их можно законсервировать.

Таким способом хранения поделилась автор Youtube-канала "Я и мои козы" Любовь Кобылянская. Женщина говорит, что после консервирования яйца можно смело употреблять в пищу и они ничем не уступают только собранным.

Она консервирует свежие яйца. В трехлитровых банках они у нее консервируются до полугода.

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"Накладываю в банку свежие яйца, от 27 до 30. Тогда беру полуторалитровую банку холодной воды, как только из колодца, и кладу столовую ложку извести негашеной. Известь бросаю в полтора литра воды. Расколотила, и той водой заливаю яйца", — добавила она. После того как яйца в банках залиты до краев, она их закатывает жестяными крышками.

Любовь Кобылянская отметила, что для консервации таким образом нужно брать только свежие яйца, они не должны быть повреждены. И если вы будете их складывать в банки, то следите, чтобы скорлупа была целая. В противном случае процесс консервации будет неудачным.

Женщина отмечает, что куры осенью и зимой несутся меньше, поэтому этот способ хранения спасает ее в период неурожайности. Любовь добавила, что такие яйца можно потом варить, жарить, или добавлять в выпечку – она от этого не станет хуже.

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