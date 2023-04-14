Так ви їх ще не зберігали: як законсервувати яйця в банках (відео)

Запасливі українці мають безліч порад щодо того, як надовго зберегти свіжими ті чи інші продукти. Що стосується яєць, то, як виявилося, їх можна законсервувати.

Таким способом зберігання поділилася авторка Youtube-каналу "Я і мої кози" Любов Кобилянська. Жінка каже, що після консервування яйця можна сміливо споживати й вони нічим не поступаються щойно зібраним.

Вона консервує свіжі яйця. У трилітрових банках вони в неї консервуються до пів року.

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"Накладаю у банку свіжі яйця, від 27 до 30. Тоді беру півторалітрову банку холодної води, щойно з криниці, і кладу столову ложку вапна негашеного. Вапно кидаю у півтора літра води. Розколотила, і тою водою заливаю яйця", – додала вона. Після того, як яйця у банках залиті по вінця, вона їх закатує жерстяними кришками.

Любов Кобилянська зауважила, що для консервації у такий спосіб потрібно брати лише свіжі яйця, вони не мають бути пошкоджені. І коли ви їх складатимете у банки, то стежте, аби шкаралупа була ціла. Інакше процес консервації буде невдалим.

Жінка зазначає, що кури восени та взимку несуться менше, тож цей спосіб зберігання рятує її у "період неврожайності". Пані Любов додала, що такі яйця можна потім варити, смажити, або додавати у випічку – вона від цього не стане гіршою.

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