Три запаха, которые привлекают котят и заставляют их ходить в лоток

Кошки обладают прекрасным обонянием, а некоторые запахи их могут особенно привлекать. Часто это является причиной того, что пушистик не пользуется лотком.

Издание Sante Plus отметило, что сначала нужно исключить какие-либо медицинские причины, обратившись к ветеринару. Это может объяснить отказ кошки использовать лоток для естественных нужд.

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Какие запахи привлекают котят и заставляют их ходить на лоток

1. Отбеливатель. Оказывается, что коты обожают этот запах. Очистите лоток разбавленным в воде отбеливателем, затем промойте. В лотке останется его легкий запах, который будет привлекать домашнего питомца.

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Повторяйте эти действия время от времени, пока кошка не поймет, что это идеальное место для занятий. Как только ваша кошка привыкнет к лотку благодаря этому трюку, можете не использовать в дальнейшем.

Хотя запах отбеливателя привлекает кошек, имейте в виду, что он очень токсичен для этих кошек. Если вы хотите использовать его для очистки лотка, его нельзя выливать в подстилку. Несколько капель могут отравить животное и иметь серьезные последствия для его здоровья.

2. Эфирные масла. Обоняние кошек гораздо сильнее, чем у людей. При этом эфирное масло жимолости особенно привлекает кошек, но оно может быть и токсичным для ваших животных. Ни в коем случае нельзя пушистику проглатывать ее.

3. Кошачья мята. Кошки любят кошачью мяту. Они по-разному реагируют на это растение. Смело добавляйте в лоток небольшое количество сушеной кошачьей мяты, и ваш котёнок начнет им пользоваться без проблем.

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