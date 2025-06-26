Трудовые будни Европы и Украины: где люди проводят больше времени на работе

В каждом государстве существуют свои законодательные ограничения по продолжительности рабочего времени. Меньше всего времени на работе проводят граждане Нидерландов, тогда как жители стран Восточной Европы работают больше всего.

Некоторые страны сейчас тестируют новые форматы, в частности сокращенную рабочую неделю, ведь научные исследования доказывают его положительное влияние на благосостояние и производительность работников. Об этом сообщает 24 Канал.

В Украине действующее трудовое законодательство предусматривает стандартную продолжительность рабочей недели - до 40 часов. Это обычно означает по 8 часов ежедневно при пятидневном рабочем графике. Работодатель не имеет права заставлять работника работать сверх установленной нормы.

В то же время, во время действия военного положения для предприятий, относящихся к критической инфраструктуре, разрешено увеличение рабочего времени до 60 часов в неделю. Однако это не является обязательным и внедряется исключительно по решению самого работодателя.

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Норма в 40 часов в неделю закреплена не только в Украине - аналогичная продолжительность рабочего времени действует в Чехии, Греции, Болгарии, Венгрии, Румынии, Германии и многих других европейских странах, включая Польшу. К тому же, с 30 июня Польша запустит пилотный проект, который позволит отдельным компаниям перейти на более короткую рабочую неделю.

В то же время есть страны, где установленная продолжительность недели меньше, и где работодатели добровольно еще больше сокращают рабочее время.

К примеру, в Нидерландах официальная неделя составляет 38 часов, однако фактически люди работают значительно меньше - в среднем лишь 29,8 часа в неделю. Это самый низкий показатель в мире.

В Дании стандарт - 37 часов, а во Франции - 35 часов в неделю.

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