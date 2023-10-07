ЦАХАЛ атаковал Сектор Газа противобункерными ракетами (видео)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары противобункерными ракетами по двум высотным башням в Секторе Газы. В результате чего была уничтожена "Палестинская башня" в центре Газы.

Об этом сообщило издание The Times of Israel. По сообщению ЦАХАЛа, исламские боевики использовали эти башни для размещения активов ХАМАС.

"Террористическая организация ХАМАС намеренно размещает свои военные средства в центре гражданского населения в Секторе Газа", – сказали в ЦАХАЛе.

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В израильской армии отметили, что ЦАХАЛ заранее предупредил жителей зданий об атаке и попросил их эвакуироваться.

Кроме того, ЦАХАЛ подтвердил, что израильские военные вошли во все населенные пункты, о захватах которых сообщали боевики ХАМАС утром 7 октября. Сейчас там ведутся бои.

Напомним, утром 7 октября боевики из сектора Газа выпустили по территории Израиля более двух тысяч ракет. На улицах нескольких городов загорелись пожары, есть погибшие. Также ХАМАС смог проникнуть на территорию Израиля. В некоторых городах шли уличные бои с террористами.

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