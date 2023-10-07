'Это преступление против мира': президент Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на происходящее в Израиле. Он выразил соболезнования всем тем, чьи родные и близкие погибли в результате атаки боевиков ХАМАС.

Об этом он сообщил в своем Telegram. Он отметил, что нельзя давать никакого шанса терроризму.

"Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены. Нигде в мире нельзя давать никакого шанса террору, потому что террор всегда является преступлением не просто против одной страны". или его конкретных жертв, а против человечности как такового и всего нашего мира", – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, терроризм есть преступление против мира, несмотря на то, кто его спонсирует. Он подчеркнул, что мир должен быть объединенным и солидарным, чтобы террор никогда и нигде не мог никого покорить или сломать жизнь.

"Право Израиля на защиту не подлежит сомнению. Все обстоятельства этой террористической атаки должны быть установлены, чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побуждал к нападению и помог его организации", - убежден президент.

Он заявил, что находящиеся в зоне опасности украинцы должны внимательно следовать инструкциям сил безопасности на месте и внимательно следить за информацией. Президент также просит беречь себя, МИД Украины и посольство в Израиле готовы помочь в любой ситуации. В частности, для этого был создан оперативный штаб по помощи украинцам в Израиле.

"Если вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, немедленно обращайтесь любым способом, который вам доступен, к любому нашему дипломатическому или консульскому представительству. Каждая жизнь имеет значение! Каждое проявление террора осуждаем", – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, 7 октября боевики из сектора Газа утром выпустили по Израилю более 2200 ракет. На улицах нескольких городов загорелись пожары, есть погибшие. Также ХАМАС смог проникнуть на территорию Израиля. В некоторых городах шли уличные бои с террористами.

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