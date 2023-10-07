'Це злочин проти світу': президент Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих в Ізраїлі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім тим, чиї рідні та близькі загинули внаслідок атаки бойовиків ХАМАС.

Про це він повідомив у своєму Telegram. Він зазначив, що не можна давати жодного шансу тероризму.

"Жахливі повідомлення з Ізраїлю. Мої співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки.Віримо, що порядок буде відновлено й терористи будуть знищені. Ніде у світі не можна давати жодного шансу терору, бо терор завжди є злочином не просто проти однієї країни чи його конкретних жертв, а проти людяності як такої та всього нашого світу", – сказав Володимир Зеленський.

З його слів, тероризм є злочином проти світу, незважаючи на те, хто його спонсорує. Він наголосив, що світ повинен бути обʼєднаним та солідарним, щоб терор ніколи та ніде не міг нікого підкорити чи зламати життя.

"Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву. Усі обставини цієї терористичної атаки мають бути зʼясовані, щоб світ знав і притягнув до відповідальності кожного, хто спонукав до нападу та допоміг його організації", – переконаний президент.

Він заявив, що українці, які перебувають у зоні небезпеці, повинні уважно дотримуватися інструкцій сил безпеки на місці та пильно стежити за інформацією. Також президент просить берегти себе, МЗС України та посольство в Ізраїлі готові допомогти в будь-якій ситуації. Зокрема, для цього було створено оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі.

"Якщо ви потребуєте допомоги, будь ласка, невідкладно звертайтесь у будь-який спосіб, який вам доступний, до будь-якого нашого дипломатичного чи консульського представництва. Кожне життя має значення! Кожен прояв терору засуджуємо", – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики з Сектору Гази зранку випустили по Ізраїлю понад 2200 ракет. На вулицях кількох міст спалахнули пожежі, є загиблі. Також ХАМАС зміг проникнути на територію Ізраїлю. У деяких містах точилися вуличні бої з терористами.

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