ЦАХАЛ и армия США зашли на территорию Сирии после бегства Асада в РФ

Президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты нанесли авиаудары по объектам "Исламского государства" (ИГИЛ) в Сирии, чтобы предотвратить возобновление террористической угрозы после краха режима Башара Асада.

Во время обращения в Белом доме Байден назвал падение сирийского правительства "актом справедливости" и выразил надежду на демократическое будущее Сирии. В то же время, он предупредил о возможных рисках. Об этом пишет The New York Times.

"ИГИЛ попытается воспользоваться вакуумом власти, но мы этого не допустим", - заявил он, подтвердив десятки авиаударов по боевикам ИГИЛ с использованием самолетов B-52, F-15 и A-10.

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Центральное командование США сообщило о более чем 75 пораженных целях, среди которых лагеря и склады оружия террористов. Оценка потерь продолжается, жертв среди гражданских пока не обнаружено.

По данным The New York Times, израильские войска впервые с 1973 года пересекли демилитаризованную зону и заняли стратегические позиции на сирийской территории.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что подобные действия направлены на обеспечение безопасности страны. Военные Израиля получили приказ захватить буферную зону, чтобы ни одна враждебная сила не закрепилась на границе.

Израильская авиация также уничтожила сирийские склады оружия, в том числе химического, и системы ПВО российского производства. В пяти сирийских деревнях в буферной зоне ввели комендантский час.

Израиль контролирует значительную часть Голанских высот, захваченных во время войны 1967 и аннексированных в 1981-м. Большинство стран считают эту территорию оккупированной, хотя США признали ее частью Израиля в 2019 году.

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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